台中市13期市地重劃從2010年公告重劃書，到現在已經過12年，卻仍未辦理配地、交地，市議員鄭功進指出，13期重劃前後挖出牛罵頭、營埔及番仔園等不同時期的文物多達2000多件，建議市府成立媲美新北市13行博物館的台中「13期博物館」，打造文化城中城。

鄭功進表示，13期重劃總面積229.57公頃，從公告至今已歷經12年，土地所有權人等了多年才等到配地、交地期程，卻發現重劃範圍內根本沒有規畫商業區，也未設置宗教專用區，當地居民等了多年，卻沒等到應有的配套，13期重劃區沒有特色，憂心發展無法如預期。

鄭功進說，13期重劃區內抵費地多達244筆、面積約有19.6公頃，若扣掉開發成本，預計盈餘約200億元；開發期間，重劃區內陸續出土文物達2278件，光想地方放置都是個問題，不如提撥部分款項建造博物館，可依照牛罵頭、營埔及番仔園等不同文化時期做專題展示，也吸引觀光客來台中。

文化局表示，13期重劃區開發期間發現麻糍埔遺址，該處目前已指定為市定遺址；陸續出土文物包括有牛罵頭文化、營埔文化及番仔園文化等時期的石器、陶器與灰坑、火塘、柱洞、史前墓葬等，目前暫時存放在挖掘單位，因許多文物還需要整理、復原，將審慎評估規畫。