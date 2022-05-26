馬來西亞鋼琴家李元玲有「鋼琴女神」稱號，她不但外型亮麗身材火辣，再加上擁有精湛的琴藝，還會跳芭蕾舞，才貌雙全讓她圈粉無數。李元玲昨(25日)曬出一張41歲網友「徵女友條件」的截圖，竟提出「樣貌身材要接近李元玲、林明禎」的超高要求，讓她忍不住以7個字吐槽。

李元玲昨(25日)在IG發布一則限時動態，限動中她曬出一張截圖，只見圖中有名自稱41歲的網友，要求女友「樣貌、身材要接近李元玲、林明禎，還得脾氣好、妝不能太濃、五官清秀、D罩杯以上、身高160公分以上、個性坦白健談、願意陪自己一起努力…」等條件。

李元玲看到41歲網友徵女友條件是「要像林明禎或她」，哭笑不得。（圖／取自李元玲IG限時動態）

李元玲轉貼這則誇張的「徵女友啟事」並表示「好好笑哦」，直言對方還要求28(歲)以下，條件似乎太過嚴苛，不禁讓李元玲口吐7字直呼「祝你早日脫單吧！」嘲諷對方也太敢開條件，且要求根本不切實際。31歲馬來西亞女神林明禎有「真人版娜美」封號，姊姊林詩枝也是嫁入豪門的大美女，身價都非同凡響。

李元玲（Cathryn Li）曾拜在鋼琴家李雲迪門下，因外型亮麗，還擁有前凸後翹完美身材，加上精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數目前有232.7萬，「鋼琴女神」封號實至名歸。