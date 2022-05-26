經營41年的台中萬代福影城宣布6月起歇業。（圖／翻攝萬代福影城臉書）

國內新冠疫情擴散，中南部確診曲線逐漸上升，台中老字號二輪電影院「萬代福影城」今日宣布，因疫情關係將於6月起將暫停營業，也考量觀影民眾的健康，不想間接造成黑數、增加醫療負荷，未來將視情況考慮是否復業。

萬代福影城26日在臉書粉專貼出暫別公告，因疫情攀升延燒不斷，避免間接衍生疫情黑數，造成醫療人員的負擔，6月1日起將暫停營業，待疫情穩定後會再回歸，更規劃3個時段讓民眾能分流退票，減少不必要群聚。

不少網友也紛紛留言，「陪伴我的青春歲月，期待有一天再見」、「休息是為了走更長遠的路，畢竟現在太多人中獎了」、「黃老板謝謝」、「疫情過去，一定大力支持」、「等疫情過去一定要再去刷電影」、「一起加油！期待再相見」。

「萬代福影城」位於台中市中區，鄰近一中商圈、中華路夜市，成立於1981年，已經營41年，以播放二輪電影和首輪藝術電影為主，是不少台中人的成長回憶之一，如今疫情衝擊之大，也不得不先做休息。