《歐亞時報》（The EurAsian Times）25日報導，美製F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）雖然戰力堅強，卻在國際市場上表現不佳，不過製造商波音（Boeing）派機到印度參加測試的5月底，正好碰上《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）上映，可能是其精心策劃的行銷策略。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，2架「超級大黃蜂」已於20日抵達印度，目前正在果阿省（Goa）的漢薩海軍基地（INS Hansa）接受評估，以確定其是否適合在印度海軍「維克蘭號」航空母艦（IAC-1）上運作，該艦預定8月正式服役。

《歐亞時報》指出，「超級大黃蜂」參與印度測試的時間點相當值得玩味，因為其正好碰上獲得全球媒體關注、經典好萊塢戰爭電影《捍衛戰士》（Top Gun）的續集《捍衛戰士：獨行俠》上映，而新片中的主角正是「超級大黃蜂」，擁有大量精采刺激的飛行鏡頭。

由於《捍衛戰士》1986年上映時大受歡迎，甚至吸引許多美國青年投身軍旅，《歐亞時報》認為，波音在大眾文化層面的攻勢，可能有利於其爭取外銷訂單，因為「超級大黃蜂」與法製「飆風M」（Rafale M）皆符合印度海軍性能需求，也都結合先進技術與實戰經驗，被認為旗鼓相當。

雖然「超級大黃蜂」的產量超過600架，但除了美國之外，目前僅有澳洲和科威特採用，包括加拿大、芬蘭、馬來西亞、西班牙、瑞士等F/A-18A/B/C/D「大黃蜂」（Hornet）戰機的使用國，皆未採購更先進的超級大黃蜂。