直播主高萱以歌手的身分在抖音上出道，當她一開口，就以令人酥癢難耐的音嗓，讓許多網友直呼「醉了也硬了」、「真的凍抹條」，她近日推出的新歌〈愛喲〉也被抖音推薦到「甜蜜物語」首頁。

相當有生意頭腦，在販售私密保養品的高萱月收高達40萬，她堅持每月都要把部分收入捐給公益團體，幫助需要幫助的人，她也希望能夠藉由〈愛喲〉替社會帶來正能量，「不感傷不失意，才是面對現今生活環境的利器，大家一起努力，一起愛，一起提高免疫力。」

近年，年輕大陸歌手流行「空靈嗓」或「假ABC嗓」，當講求奶音本色的高萱金口一開，立即引起注意，便以美（奶之又奶）妙（奶香四溢）的歌聲吸引新粉關注，高萱開心表示，「真的沒想到〈愛喲〉紅了也硬了，很感謝資深經紀人陳孝志幫我力推這首單曲。」

經紀人陳孝志說：「當初看重高萱跟其他人的不同，就是現在的直播主跟網紅太多了，每位都一個樣，個個記不得，但高萱健康性感的膚色非常有特色，不像其他直播主和網美特意保持皮膚白皙，這是高萱充滿迷人的誘惑力。」他認為，好比韓國的泫雅與性感天后李孝莉都以健康膚色為個人特色，打動無數男人的心，而高萱也有此潛力。

擁有15萬粉絲流量的高萱，透露這次選擇主打歌曲〈愛喲〉是因為對疫情有感，覺得目前既有戰爭又有疫情，「我們不應該更要團結一致，大家互愛互助，才能渡過這危機的時刻嗎？」她希望，大家多點包容，站在對方立場思考，世上就會更多愛，「是愛喲，而不是唉呦！」有

男性網友說在聽歌就後硬了，她納悶的問說：「是拳頭硬了嗎？」經男性朋友更正後，她驚訝的笑說：「真的很歪耶！」因此當有粉絲說把這首歌用做視頻配樂跟手機鈴聲時，她又傻問：「那不就又要硬很多次？」呆萌的發言令朋友忍不住嘆氣。