中共總理李克強繼昨日召開「10萬人大會」後，國務院26日隨即公布13項新政策措施，重點放在紓緩中小微外貿企業資金緊張、提升跨國物流效率，幫助受疫情影響的外貿企業復工達產，以穩定經濟和產業鏈。

據《新華社》報導，中共國務院辦公廳印發《關於推動外貿保穩提質的意見》，提出13條政策措施幫扶外貿企業應對困難挑戰，實現進出口保穩提質任務目標，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。而李克強昨天才召開穩經濟10萬人大會，今天就立即推出紓緩中小企業資金、提升物流效率與復工復產措施，顯示經濟情勢不只嚴峻，時間上也極為緊迫。

報導說，國務院提出的13條政策措施，主要內容包括：

一是保障外貿領域生產流通穩定。建立重點外貿企業服務保障制度，有力有序疏通海空港等集疏運，保障重要零部件、裝備和產品運輸，提高鐵路口岸通關及作業效率，增強海運物流服務穩外貿功能。

二是加大外貿企業財稅金融支持力度。用好跨境電商現行出口退稅政策，支持跨境電商相關企業申報高新技術企業，進一步開拓多元化市場的出口信用保險支持，滿足企業合理資金需求，加大進出口信貸支持。開展更高水平貿易投資人民幣結算便利化試點，優化跨境貿易人民幣結算環境。

三是進一步幫助外貿企業抓訂單、拓市場。優化創新線上辦展模式，支持中小微企業參加境外展會，促進企業用好線上渠道擴大貿易成交。支持醫藥企業註冊認證，支持國外消費者購買中國品牌汽車，並開展二手車出口業務，鼓勵創新、綠色、高附加值產品開拓國際市場。

四是穩定外貿產業鏈供應鏈。培育新一批進口貿易促進創新示範區，加強進口促進平台培育建設，支持企業在綜合保稅區內開展「兩頭在外」保稅維修，支持加工貿易穩定發展。

該項《意見》還要求，各地方、各相關部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，高度重視做好穩外貿工作，在支持企業保訂單方面加大工作力度。各地方要結合實際，出台針對性配套措施，認真組織實施，推動各項政策措施在本地區落地見效。