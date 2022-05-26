繁星計畫近期放榜，新北市立鶯歌工商有7名學生錄取公私立科大，其中學生張日新、黃梓恩分別錄取國立台灣科技大學和國立台北科技大學電子工程系，校方近期也特別帶領2學生回到國中母校拜訪，感謝所有師長鼎力相助，也期望有更多學子適性發展，踏入技職獲得一技之長，並獲得不輸高中的亮眼成績。

鶯歌工商校長顏龍源表示，張日新、黃梓恩分別畢業於樹林育林國中、柑園國中，期間受到不少師長全力協助，而2人亮眼成績不僅是對學校最大肯定，也可以證明給學弟妹看「選擇技職不一定比較吃虧」。

鶯歌工商負責繁星推甄業務的老師林木盛表示，鶯歌工商教師碩士以上比例佔91.7％，學校積極執國教署行前導學校計畫，並在108課綱上路後，開設許多豐富的選修課程及微課程，部份課程更結合科大教授入班，希望拓展學生視野。

張日新的班導歸秀梅說，高職學生在求學期間 ，可能因課業表現較不突出， 較為缺乏信心，但是他們不是不優秀，而是缺乏被看見、被發掘，張日新剛到高職時對於志趣也是茫然無知，但經過課程、教師引導後，他慢慢察覺自身強項，持續努力，因此才能取得理想成績。

張日新表示，他進入高職接觸到程式設計和電路實作後，才發覺自己對電子電路領域相當有信心，也更有讀書的動力，如今技職繁星順利入取台科大，他相當高興，黃梓恩也說，就讀資訊科後突然發覺對於電學相當感興趣，也感謝父母支持他就讀高職，如今夢想成真，希望能繼續努力完成目標。