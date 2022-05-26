54年來從未投資IPO的股神巴菲特（Warren Buffet），在2020年買進雲數據新創公司Snowflake，然這間讓股神破戒的公司公布第一季財報卻讓市場很失望，不僅虧損超乎預期，營收增速也估將放緩。盤後股價一度跌超過16%，今年以來已經跌約60%。

財報顯示，截至4月30日的2023會計年度第一季，Snowflake營收4.224億美元，年增84.5%優於預期的4.13億美元，但淨虧損1.66億美元，超乎市場預期的1.64億美元；每股虧損53美分，也低於預期的51美分。

財報出爐後，Snowflake盤後股價一度大跌超過16%，最終跌13.6%。今年以來，該公司強勁的成長出現疲態，股價一路下挫，今年迄今已經大跌約60%。

Snowflake財務長Michael Scarpelli在電話會議表示，去年看到客戶支出高於預期，業務成長速度迅速，但如今一些客戶面臨更具有挑戰性的營運環境，在不斷變化的經濟環境中，某些客戶的消低於預期，尤其是面向消費者的產業，雖然這些客戶持續成長，不過宏觀經濟因素仍為他們帶來負面影響。

自1956年福特汽車IPO以來，巴菲特一直都沒有投資IPO，曾在2019年被媒體問及是否有打算購買當時Uber的IPO，巴菲特卻搖頭回應，「過去54年來，我認為波克夏海瑟威從未買過IPO」；也因此，巴菲特2020年買進雲數據新創公司Snowflake，便引來市場矚目。