新北中信特攻只用一節，就把台中太陽完全打傻了！特攻26日在季後賽首輪G2第3節打出瘋狂的19比0猛攻，最後以118比96輕取太陽，也把3戰2勝制的季後賽首輪戰局扳成1平，接下來雙方G3將於28日移師台灣體大體育館進行，藉以決定總冠軍賽門票誰屬。

雙方在首節還剩44.8秒就擦槍走火，周資華明顯做出要讓林秉聖「坐飛機」的危險動作，隨即被吹違反運動精神犯規，周資華不滿判決持續謾罵，再添一次技術犯規被驅逐出場，場上氣氛一度相當失控，幸好在周資華離場後宣告回歸賽事。

來到次節，特攻靠著艾斯、馬龍兩名洋將火力，逐漸把領先差距擴大到10分，不過太陽也開始追分，甚至一度超前，隨後比賽形成互有領先，打完上半場，特攻56比51領先，艾斯與馬龍半場各拿14分，太陽以桑尼14分、12籃板最佳。

沒想到第3節局勢徹底倒向特攻那邊，靠著阿巴西接連投進三分球，特工打出誇張19比0猛攻，轉眼取得87比62大幅領先，就算太陽接下來及時回神，還以11比2小高潮，前3節打完，太陽仍以73比89落後，看來還有機會可以追上。

可惜特攻沒打算讓太陽再有反撲機會，末節一開始又是9比2攻勢，重新擴大領先到23分，也讓太陽提前放棄追分，打到比賽還剩7分09秒，太陽就換上全本土上場磨練，比賽提前宣告進入垃圾時間，場上分差也越拉越開，但已不影響結局。