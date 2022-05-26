《電影版 99.9 不可能的翻案》道枝駿佑。（車庫娛樂提供）

傑尼斯男團「ARASHI 嵐」成員松本潤主演話題日劇《99.9 不可能的翻案》推出電影版，片中除了可以再次看到松本潤與香川照之絕妙的火花外，飾演系列作品第三代女主角「河野穗乃果」的杉咲花，在電影中也有相當突出的表現，她表示：「作為系列作品的觀眾之一，這次能夠參與真的非常開心。也很期待看到觀眾對於這個衝擊力很強的角色會有什麼樣的反應。」河野穗乃果在片中獨特的角色性格與笑聲，是受到松本潤的建議而打造出來，杉咲花更是不諱言地表示從松本潤身上學到很多：「我經常看到松本先生在對臺詞時提議說『改成這樣或許更容易傳達給觀眾』，在原有的東西上添加新的香料，我認為是非常負責任的行為。他總是拿出自信地追求更加有趣的表現，讓我受益良多。」

松本潤的師弟、傑尼斯新生代夯團「浪花男子」人氣成員道枝駿佑，在片中飾演相當關鍵的角色，這也是他第2次與松本潤合作。道枝駿佑表示除了在演技方面學到了很多外，拍攝期間也相當充實：「松本前輩常與木村導演和製作人討論，對於每一場戲都堅持盡可能演到最好，對於作品非常地嚴謹，能夠待在這樣的拍攝現場，是非常寶貴的時光。」回顧第一次合作，道枝駿佑談到當時年僅14歲的他對松本潤的印象：「或許是因為當時我年紀還很小，印象中松本前輩非常地溫柔。」而這次在電影拍攝現場，他也被松本潤作為主演的言行所感動：「松本前輩這次依舊很溫柔，對於我的身材，也會開玩笑地說『你整體都很長耶』，讓我更容易融入現場劇組。」有趣的是，道枝駿佑近日作為第五代「金田一」主演日劇《金田一少年事件簿》，而松本潤也曾在2001年飾演過第二代「金田一」，《電影版 99.9 不可能的翻案》中更可以看到兩代金田一同台飆戲。

《99.9 不可能的翻案》歷經電視劇「SEASON I」、「SEASON II」後，終於躍上大銀幕，被問到電影版的魅力，松本潤真摯地談道：「《電影版 99.9 不可能的翻案》是承載了參與製作的人們夢想的電影，無論是我們演員群還是工作人員，都不放棄地找出最好的內容。我們想將娛樂作品呈現給觀眾，以及希望多少帶給觀眾一些歡樂的心意而完成的結果，能夠像這樣傳達給大家真的很開心。」在日本上映前，松本潤曾為作品打下99.9分，電影上映後再次請他為作品打分數，他毫不猶豫地表示：「當然是100分吧，多虧了各位觀眾的支持才能得到100分！」另外，「SEASON I」女主角榮倉奈奈、「SEASON II」女主角木村文乃也熱情客串，再次攜手找出0.1％的證明無罪的關鍵。

《電影版 99.9 不可能的翻案》劇情講述深山大翔（松本潤飾）所屬的斑目法律事務所接到與15年前的毒酒殺人案相關的委託，當年被警方定罪的犯人死刑定讞後，聲請無罪上訴時在獄中身亡，真相因此被埋藏在黑暗之中。深山等人來到事發的小村莊，徹底調查事件真相，卻因被人巧妙設下的陷阱，讓一心追尋真相的深山陷入了迷惘。將於本周五（27日），片商車庫娛樂也推出影城購票特典，凡至上映影城購買《電影版 99.9 不可能的翻案》電影票乙張，即可獲得「A3電影紀念海報」乙張，數量有限送完為止，想珍藏的粉絲絕對不能錯過。