專輯收錄北川悠人特別為他們量身打造的快樂陽光應援曲〈祝你幸福〉。（愛貝克思提供）

傑尼斯新生代7人男團「浪花男子」第二張單曲《The Answer ／祝你幸福》首週以53.5萬張銷量榮獲Oricon公信榜周榜第一名，續寫出道單曲《初心LOVE》的冠軍紀錄，創下連續兩張單曲銷破50萬張的好成績。此張單曲收錄團員道枝駿佑主演日劇《金田一少年之事件簿》主題曲〈The Answer〉，該日劇作為第5代金田一作品，開播以來也在新舊版粉絲之間引發熱烈討論。

飾演第5代金田一的團員道枝駿佑，近日在節目上透過影像向第4代金田一山田涼介直球表白。 道枝表示當初因為看了山田涼介所演出的《金田一少年之事件簿N》才立志進入傑尼斯，「（山田）是超級臉蛋天才啊，單純就是超帥，擁有很多面向，讓我看到失神發出感嘆，當時一直在電視前盯著看」。也很感謝山田涼介在他接演金田一時給予助言「煩惱到頭腦轉不過來的話，總之就先發揮嘗試精神去做看看，有可能這就是正解」，一席話讓他得以放鬆下來。看到道枝的告白影片，山田涼介回應「道枝真的是很可愛的後輩」，聽道枝說想來家裡玩，平時不擅長應付後輩的山田也溫暖表示「隨時歡迎」，展現出對道枝的特別關照。

「浪花男子」由西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也7名團員組成，於去年11月12日正式出道。時隔半年推出的第2張單曲《The Answer ／祝你幸福》，收錄道枝駿佑主演日劇《金田一少年之事件簿》主題曲〈The Answer〉，及日本國民天團「柚子YUZU」北川悠人特別為他們量身打造的快樂陽光應援曲〈祝你幸福〉，2首主打曲風格迥異，彷彿 「陰」與「陽」對比，令聽眾耳目一新，台壓三版於明（27日）正式發行。