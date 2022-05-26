鑑於歐洲對美國天然氣需求激增，美國天然氣出口商Venture Global計劃在路易斯安那州興建一座造價數十億美元的液化天然氣出口廠，這是美國近3年來第一個獲得批准的天然氣出口設備。

自俄烏戰爭以來，歐洲為了擺脫對俄國能源的依賴，對美國液化天然氣需求勁揚，刺激美國天然氣期貨價躥升。紐約商品交易所6月天然氣期貨價繼25日收高2％，報每百萬英熱單位8.97美元，創下2008年來收盤新高紀錄後，26日盤中續漲0.8％，報每百萬英熱單位9.04美元。

Venture Global 25日表示，公司取得132億美元融資，鄰近路州紐奧良的Plaquemines計畫也獲得最終批准。這是3年來美國首個獲准的天然氣出口廠，也是拜登內閣表示將提高對歐洲天然氣出口以來，第一個取得官方許可的美國液化天然氣計畫。

俄國原是歐洲最大的天然氣供應商，歐洲逾三成天然氣由俄國供應。俄烏交戰後，歐盟表示將逐步停止購買俄氣。

其實早在俄烏開戰之前，因為市場供給有限，歐洲和亞洲的液化天然氣價格便已創下新高紀錄。而且美國已將可出口的液化天然氣輸送至歐洲，產業高層表示，擴大出口量需要新的進出口設備。

Venture Global執行長薩貝爾（Mike Sabel）表示，未來2至5年歐洲將增加許多氣化站，可望推動市場成長。此外，亞洲也準備接收更多液化天然氣，市場需求看俏。

戰爭加重能源市場供給緊繃，造成天然氣價格暴漲。5月迄今天然氣價格躥升將近30％，開年以來漲幅高達150％。能源諮詢公司Argus Media指出，液化天然氣出口增加、生產成長緩慢，且庫存約較5年平均水準低了17％，三大因素推動天然氣價格勁揚。