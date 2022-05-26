輝達（Nvidia）上季（5月1日止）營收創新高，但受到大陸疫情及烏俄戰爭影響，本季財測不如華爾街預期，導致股價在25日盤後下滑近7％，26日盤前跌幅縮小至4％。

輝達預期本季營收約在81.0億美元，低於華爾街預期的85.4億美元。今年3月上海疫情惡化迫使廠房停工，導致上游供應受阻問題難解，再加上烏俄戰爭爆發後輝達加入全球企業行列暫停俄羅斯業務，一共造成本季營收損失5億美元。

輝達資料中心晶片營收在上季達到37.5億美元，較去年同期成長83％，是公司史上第二度資料中心晶片營收超越電玩晶片營收。電玩晶片營收在上季年增31％至36.2億美元，且輝達預期本季電玩晶片營收季減10％至20％。

輝達上季總營收年增46％至82.9億美元，創下歷史新高也高於華爾街預期。上季營業獲利年增35％至16億美元，每股盈餘（EPS）經調整後達到1.36美元，也高於華爾街預期的1.29美元。