外傳台電等4家國營事業可望4.4個月年終獎金，經濟部國營會26日表示，4家國營事業俗稱的年終獎金，是績效獎金加上考核獎金。績效獎金依照公司盈餘計算，是「最高」2.4個月，但會依照個別單位及員工的績效差異有不同獎金，員工可能完全沒有績效獎金，也可能是2.4個月，並非外傳的每人都可領4.4個月。

國營會指出，績效獎金是依照固定計算方式，並由專家學者組成「經營績效獎金審議會」，檢視各事業的獲利狀況，並扣除政策分擔的虧損，在確認各事業都達成法定預算盈餘目標後，依規定給予4家公司最高2.4個月績效獎金額度。110年度台電及台糖均有獲利，中油及台水在分別扣除「凍漲油氣、穩定物價政策」、「抗旱分擔停灌補償費」後仍有獲利。

至於另外能否獲得最高2個月的「考核獎金」，目前則尚未確定。首先要先確定4家公司的「年度工作考成」結果，才能確定是否獲得最高2個月的額度。工作考成的評分會考慮多種指標，至於台電110年的停電事件，已在該公司「提高供電可靠度」、「發電機組可用率」、「降低尖峰電力需求」、「電力供應穩定策略」等項指標予以扣分，目前經濟部複核結果及等第尚未核定確認。

經濟部表示，4家國營事業之年度工作考成係就各事業的整體經營表現予以考評，包括「業務經營、財務管理、生產管理、企劃管理、人力資源管理及環保工安」6大面向，每面向再細分40至50個考核指標。經營績效歸績效、國營事業的工作考成歸考成，並非一概而論，也會依照個人的工作表現及單位績效依次給予獎金，並非每人都可領4.4個月。