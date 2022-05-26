美國第一季GDP從最初估計的-1.4%，下修至-1.5%，遜於預期；美國上週初領失業金人數降至21萬人，優於市場預期。10年期美債殖利率來到2.752%。美股周四（26日）早盤3大指數齊漲，道瓊工業指數大漲逾300點，那斯達克指數小漲0.7%。

截至台北時間21點42分，道瓊工業指數上漲338.5點（或1.05%），暫報32458.78點；那斯達克指數上漲82.82點（或0.72%），暫報11517.56點；標普500指數上漲37.71點（或0.95%），暫報4016.44點；費城半導體指數上漲24.6點（或0.85%），暫報2907.53點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果、網飛小跌，亞馬遜漲逾2.5%，谷歌漲超過1%；台積電ADR小跌0.7%，聯電小漲0.06%。

美國勞工部公布，上周初領失業金人數降至21萬人，優於前值21.8萬人及預期的21.5萬人，續領失業金人數則報134.6萬人，高於市場預期131萬人。