中華信評26日公布〈2021 年企業違約與評等變動〉追蹤研究，重要內容顯示，2021年年初的台灣受評企業評等等級分佈，連續第十年完全落在「投資等級」，即「twBBB-」 或更高的範圍之內；評等等級在「twBB+」或更低，在台灣資本市場已被視為「投機級」，目前市場上的占比是0％，比較史上最高峰2001年初的36％，21年期間全然改變！

中華信評的受評客戶群組，自1999年開始追蹤並擴大，累計至2022年初已有166個評等，涵蓋的評等為台灣非金融業的產業公司、公共事業、保險公司與金融機構之債務人的評等。發行體評等，包括公開與不公開的評等，同時亦包括中華信評撤銷的評等。 在法規上，金管會強迫要求金融服務業與保險公司要拿信評。中華信評每年定期進行檢視受評企業最新情況，為機構法人投資者的投資決策參考。

作為全球三大信評機構之一標普全球評級的台灣子公司，中華信評依循標普全球評級的評等等級標準，但兩者間存在一個隱性差異，但兩者均有相同的原則：評等等級愈高，其違約率愈低，且評等穩定性愈高。

中華信評指出，就歷史資料來看，台灣受評企業的評等一直是明顯偏向投資級評等，即「twBBB-」 或更高等級，且此項趨勢隨著時間的遞移愈趨明顯，反映出接受中華信評評等信用實力的企業實體，本身原已是資本市場的好學生，再爭取信用評等的檢視，也是真金不怕煉。

雖然資本市場均為投資級的金融商品，業者發現，信評等級的差異並未真正明顯反映在發債利率上，不同級距的利率相差不到5個基本點，問題出在台灣市場資金太過豐沛。同樣情況，也使得信評等級投機級的發行體，在台灣資本市場極難爭取到發債空間，在台灣市場不可能有圾圾債券的足跡，某種程度上反而壓抑了資本市場的活潑性。