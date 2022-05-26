永平工商教師張嘉云（左）細心指導林晏均（右），讓林擁有學習熱忱。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區永平工商觀光科三年級學生林晏均，剛入學時極度抗拒學習，在課堂調皮搗蛋，最排斥學飲料調製課程，甚至覺得「路邊手搖飲料都有，為何還要學？」但經過教師張嘉云引導，逐漸發覺興趣，最後在畢業前成為全國咖啡拉花冠軍。

林晏均國中畢業後進入永平觀光科，課程中他最排斥飲料調製，回憶起第一堂飲調課，他腦中就浮現「路邊手搖飲料店就有的東西，我為何還要花時間去學？」的想法，因此不願和同學合作，上課時還會亂丟冰塊、偷吃材料、影響課堂秩序。

林晏均表示，經過教師引導和學術課薰陶，他才真正深入了解飲料調製，其實不只是表面上製作飲料這麼簡單，還要注意飲食健康、營養、食品和職業安全衛生、工作倫理及職業道德等諸多眉角。

他認為，飲料就像語言媒介，將飲調師的心意傳達給顧客，也所幸有師長引領，讓他培養出學習興趣，也從中學到虛心受教的態度，對於像貴人的師長，給予他發光的舞台，有著無限感激。

不過在學習過程中，林晏均也曾遇挫折，他提到，雖然自己的學習速度快，但當失誤發生時，卻找不到問題根源，被自己考倒，所以往後他便更深入學習實作的原理，了解失誤發生原因，並針對問題改進。

學生的成長，教師全看在眼裡，張嘉云說，起初林晏均特別從北桃園來楊梅就讀，只是被觀光旅遊課程吸引，入學後才發現不僅實作課相當精實，還有業師教學、校內實習和領隊實習等課程，啟發了潛藏的飲調魂。