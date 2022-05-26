本土疫情持續延燒，醫療量能逼近臨界點，指揮中心日前發函要求放寬專責病房護病比，引發基層強烈反彈，讓陳時中緊急溝通協商，裁示不得超過1:7。在會議中，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳拿出一張護理師休息照，讓陳時中看呆，直問「怎麼會這樣」。

指揮中心日前發函各縣市衛生局，將專責病房護病比由1：5調整為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引爆第一線醫護怒火，不少醫護大罵，已經有許多人確診，還被叫回去上班，指揮中心也緊急在昨(25日)與護理團體開會溝通。

照片中，一名護理師休息時，只能趕緊在地板上鋪紙板，當作自己的床就寢，讓陳時中看呆，直呼「怎麼會這樣」。(圖／陳玉鳳臉書)

過程中陳玉鳳提供了近500位護理人員心聲，並給陳時中看了一張照片，要他了解第一線慘況。照片中的護理師操勞不已，有些人甚至已經確診，但礙於人力不足，被召回上班，照顧其他確診民眾，然而休息時竟然只能在地板鋪上紙板就寢，陳時中看到後當場傻眼，直問「怎麼會這樣」。

最終陳時中裁示，護病比維持原本的1:5原則，最大只能放寬到1:7，若有超過就可檢舉，依法處理。