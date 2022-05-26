去年日本連鎖壽司店推出促銷活動，導致台灣掀起「鮭魚之亂」，逾330個人為此改名。時代力量立委邱顯智昨（25日）在審查《姓名條例》修正草案質詢時提出，是否有比「改名限制3次」更好的作法，引來鄉民砲轟，「問這個真的有夠low」、「有必要為300個人改現行的法律嗎」。

立法院內政委員會昨審議《姓名條例》修正草案，時代力量立委邱顯智質詢時指出，「鮭魚之亂」事件後，有些民眾因改名次數已達3次，沒辦法再改回來，提出是否有除了次數限制外更好的作法，如收取較多的行政規費、設定短期冷靜期等。

有網友將相關新聞轉發到PTT八卦板，不少鄉民見這番言論一面倒酸，「問這個真的有夠low」、「活該啊，自己要亂改名的」、「都三次機會了，自己選的」、「太兒戲了，自己名字都不尊重」、「愛當鮭魚就讓他當一輩子」，更有人直言，「有必要為300個人改現行的法律嗎」。

根據目前規定，名字的字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者，得申請改名，但以3次為限，不過朝野立委認為，改名雖為個人自由，但短期內頻繁改名字會造成資源浪費，因此增加改名後一定期限內不可再改名的限制。

內政部次長花敬群表示，基於姓名權是個人重要權益，民眾改名本應深思熟慮，是否應該增加改名期限的限制，內政部會尊重立法院的審議。