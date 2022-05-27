傳出蔡政府研議核二、核三延役，台電澄清，核廢料的處理是中央地方要共同面對的難題，以核二廠1號機為例，因新北市政府遲未核准興建乾貯設施，不得不提前停機，「現有核電機組連使用到屆齡除役都無法做到，更遑論延役」。

國民黨立院黨團今天召開記者會質疑能源政策、表達缺電疑慮，根據媒體報導，總召曾銘宗痛批，經濟部已承認2025非核家園政策確定會跳票，蔡政府正研議核二、核三延役配套方案，以及2025非核家園神主牌該如何解套。

針對在野黨疑慮，台電透過新聞稿說明，因應國內半導體產業擴產、台商回流、車輛電動化等因素，電力需求快速成長，加上全球減碳趨勢，台電積極推動以氣換煤、汰換既有機組，規劃大潭、興達、台中、協和及通霄二期等新增燃氣機組。

同時，持續發展需量反應、輔助服務、儲能等措施，透過多元管道維持電力供應穩定。

針對外界關心核能議題，台電表示，核四重啟部份，去年底民意已透過公投表態。此外，以核二廠1號機為例，原可運轉至2021年12月屆齡除役，但新北市政府至今仍未核准「逕流廢水汙染削減計畫」，使乾貯設施無法施工，用過核燃料無法退出反應爐，使得核二1號機無法運轉至役期屆滿，7月便提前停機。

台電指出，由此可見，核廢料的處理是中央地方要共同面對的難題，核能使用上，地方政府的支持與否至關重要；現有核電機組連使用到屆齡除役都無法做到，更遑論延役。

台電強調，將透過優先開發再生能源及創造友善併網環境，並推動燃氣發電及自建天然氣接收站，以提升燃氣發電占比及天然氣存量，達成產業所需、國際接軌的低碳能源轉型方向及穩定供電目標。（編輯：潘羿菁）1110526