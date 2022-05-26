中興大學大數據中心、數據與人工智慧專業學院，26日與程曦資訊公司，簽署學術及產學合作協議書，由興大校長薛富盛擔任見證人。程曦資訊除捐助百萬元產學合作基金外，亦捐贈對話式商務應用軟體，雙方未來將共同以對話式商務應用及數據分析技術為合作主軸，共同培育當前熱門的AI商務人才。

興大理學院院長兼大數據中心主任施因澤指出，目前大數據中心正積極與各大產業鏈結，讓大數據應用及人工智慧技術能更廣泛於業界應用，解決業界各種問題。

此次合作企業，程曦資訊集團是台灣「客戶關係管理」（CRM）領域中的領導企業，以紮實的營運管理及科技應用，參與了台灣客戶互動、通路變革的歷程，對於企業Contact center 的應用有深入的掌握，26日更將完成首次公開募股（IPO），登入台灣櫃買中心興櫃戰略新板。

興大校長薛富盛表示，大數據、人工智慧及雲端服務等技術，是現今發展的趨勢，相信此次合作，藉由程曦豐富的業界實務經驗，及校內團隊的研究能量，定能開創國內AI商務人才培育的嶄新局面。

程曦資訊董事長黃士軍透露，本身為興大校友總會顧問團顧問，此次透過校友總會協助串連與興大合作，透過多元產學合作及人才培育，以期增進學校與產業在對話式商務、客戶關係管理、行銷科技等領域的研究，以提升各產業對客戶數據洞悉的能力，也希望透過這此合作大幅提升對話式商務的含金量。

程曦資訊集團捐贈興大全通路多媒體對話式商務平台及對話式商務應用開發平台，免費提供教學研究及實證使用開發環境、實際運營的企業雲端環境和使用者授權等。同時捐助百萬元作為產學合作基金，與興大共同投入研發，未來將也依合作成果持續挹注基金，希望將應用擴大到不同產業領域，為台灣的對話式商務、客戶數據分析及行銷科技應用人才，培養貢獻一份心力。

興大數據與人工智慧專業學院院長沈宗荏強調，期待未來能提供更整合式、全通路的多媒體對話式商務軟體，結合專業學院傑出教授團隊，並偕同業界種子師資教學，進一步提升學用合一的效益，達到產學共好的雙贏目標。

程曦成立於1993年，是目前台灣家專注於客戶流程委外（BPO）領域發展的公司，在台灣有三個營運辦公室，及13客戶專案辦公室，員工數1,000多名，客戶遍及各大產業，包括美妝、保養品、3C等領域及政府機構、公營事業。程曦資訊集團長期在客戶關係管理，及客戶服務領域耕耘，深知雲端運算、訂閱經濟、及行動化多媒體的對話式商務興起的重要契機。