入選2022年財富500大企業中，蘋果蟬連獲利龍頭，2021年獲利將近950億美元，傲視全球眾家對手。另一方面，蘋果宣布加薪留住人才，美國零售員工的時薪將在2022年稍晚調高至22美元。

根據《財富》雜誌數據，財富500大企業2021年合計獲利創下1.8兆美元紀錄，營收高達16.1兆美元。獲利前10高的企業以科技業占大宗，反映產業前景消長。財富500大企業以年度營收作為評選標準，2022年的門檻為64億美元。

蘋果2021年獲利達947億美元，過去8年來蘋果7度掄元，只有在2019年輸給股神巴菲特的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）。

柏克夏2021年的獲利達898億美元，排名第二，主要拜前兩大持股蘋果與美國銀行（BoA）股價大漲所賜。值得一提的是，柏克夏2021年獲利年增幅高達111.2％，超越蘋果的64.9％，增幅在獲利前10高企業中最可觀。

第三至五名依序為谷歌母公司Alphabet、微軟和摩根大通。進入獲利前10高榜單的企業還包括Meta（原臉書）、亞馬遜、美銀、石油巨頭艾克森美孚，和房貸巨擘房利美（Fannie Mae）。

在美國勞動市場緊繃，且員工正與高通膨和高生活成本對抗之際，繼谷歌、亞馬遜與微軟等科技大廠之後，蘋果亦宣布調薪以留住和吸引人才。

蘋果25日表示，2022年稍晚將調高企業與零售員工的薪資，美國零售員工的時薪將由20美元調升至22美元，部分地區的起薪可能更高。

蘋果透過聲明稿表示，「支持與留住全球最優秀的團隊成員，讓蘋果能向客戶呈獻最棒也最具創新性的產品與服務。在蘋果年度績效評估過程中，我們決定提高整體薪酬預算。」