日本男神木村拓哉和妻子工藤靜香婚後育有2個漂亮女兒，而19 歲二女兒木村光希（Koki）遺傳父母高顏值基因，加上高挑身材，讓她一出道就被封為「最強星二代」，深受時尚界寵愛，近日她登上日本版《ELLE》雜誌封面，展現小女人性感一面，讓網友都驚艷不已。

木村光希15歲時就以新人之姿，登上《ELLE》雜誌封面，開啟她模特兒生涯，4年後她再次擔任封面人物，讓她也感性表示，「深深感謝四年前的封面，這些年來的美好經歷與難忘回憶，對我來說都非常珍貴，感謝所有支持我的人，我會繼續努力的。」

而相比4年前，木村光希眼神與動作都更加專業，而身穿黃色兩截式泳裝的她，雖然側身入鏡，但前凸後翹的S曲線，相當惹火誘人，另外一張她脫到只剩「小可愛」，對著鏡頭擺出勾人眼神，氣勢超強，越來越有名模風範。

木村光希頂著星二代光環出道，但她並沒因此自滿，依舊努力在演藝工作上，今年她首次主演恐怖電影《牛首村》，並擔任女主角，希望可用演技擺脫「靠爸媽」的標籤。