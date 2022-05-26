創作歌手「TANK」（呂建忠）昔日發表《非你莫屬》、《給我你的愛》、《專屬天使》等膾炙人口的經典歌曲，讓他甫出道就紅遍樂壇，更成為許多知名歌手邀歌對象，但他後來卻因為健康因素而暫別演藝圈多年。TANK昨(25日)在微博PO出長文，宣告他將以音樂人身份重新出發。

TANK昨(25日)在微博以官方帳號「土旦小克兄」PO出長文說：「大家好，我是Tank呂建忠，好久不見……《三國戀》、《千年淚》……大家對我的這些作品的喜愛，讓我想起了從前的自己。從03年發表第一首歌，到05年正式出道，再到現在，二十年時間眨眼而過。我的人生已經邁入不惑之年，也有了更多身份，有了更多想要守護的東西。」透露他想以更積極的態度面對「40不惑」。

TANK在微博以官方帳號「土旦小克兄」PO出長文宣布回歸歌壇。（圖／取自TANK微博）

女兒的誕生帶給了TANK動力：「2007年底，家族遺傳性心臟病讓我不得不暫時停下創作音樂的步伐。儘管在心臟手術中成功植入了去顫器，但醫生還是告訴我這並不能徹底解決心臟問題，就連大聲唱歌都會對身體造成危險，我也不得不離開了自己熱愛的舞台。在那段因病沉寂的日子裡，女兒的降生成了我人生中最美的禮物，讓我更加積極面對病情反覆的折磨和收入微薄帶來的無奈，也成為了我堅持音樂創作的動力。」

TANK訴說人生起伏帶給他的心態轉折：「曾在各種頒獎典禮和萬人演唱會上享受過光芒，也因病跌落谷底歷經滄桑。但正因為如此，我才能明白生命中最純粹的理想。這些年經過治療和休養，我也漸漸把音樂志向轉移到了公益上，去大山裡做義工，教孩子們樂器，偶爾也會在街頭唱歌。只要是音樂，我覺得怎樣都是幸福的，有意義的。」

這一切的經歷淬鍊出他的新歌：「有了女兒之後，生活的確也更燦爛了。現在每天我都會接我女兒上下學，然後回家煮飯。與家人在一起的時光讓我更加懂得珍惜人生。經歷過黑暗、孤獨與寒冷，音樂與女兒始終是給我慰藉、鼓舞和希望的光。為了讓我的故事陪伴更多的人，我的新歌《倔強的樹》誕生了，“只有經過無盡幽深長夜的痛哭，我才重拾這勇氣找幸福。宛如枯朽，重又復甦。”」

TANK以《倔強的樹》宣告回歸歌壇：「這首歌不僅記錄了我與病魔鬥爭的那段日子，也記錄了我對生命的感悟。無論生活多麼無常，要像樹一樣紮根在時間裡，挺過寒冬就會迎來春暖花開的時刻。於我而言，女兒就是我的春天，為女兒我要長成一顆倔強的樹。希望這首歌也能給你們帶來溫暖與力量，讓你們如我一般有勇氣堅持下去，度過人生每個難捱的日子。」並分享了他的新身份：「未來，我會以騰訊音樂人的身份重新出發，重新與你們相識。雖然與病魔的鬥爭還沒有結束，但是我希望，我能夠帶著女兒和自己的音樂夢想，共同堅強地走下去。」