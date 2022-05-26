身處疫情時代，最怕在外奔波時把細菌病毒帶回家，除了落實日常防疫措施外，外出衣物的徹底清洗也相當重要。台灣惠而浦今日推出美國原裝進口 W Collection 蒸氣滾筒洗脫烘洗衣機，2 in 1 洗、脫、烘一機搞定，品牌獨家消毒殺菌行程榮獲美國Armstrong及台灣Intertek權威性實驗室雙認證，可有效消除99.9%生活常見細菌，守護家人健康。惠而浦W Collection蒸氣滾筒洗脫烘洗衣機，具備美式獨特的冷熱進水設計，提供了業界最大溫水洗衣容量；Load & Go洗劑自動投遞，內建業界最大2公升超大容量，可滿足40次洗衣行程，自動計算、投入適當的洗劑量，精準又便利。惠而浦 W Collection 蒸氣滾筒洗脫烘衣機提供兩種容量選擇：17KG、15KG，即日起，全台指定通路上市。

擁有獨家消毒殺菌行程，經美國Armstrong及台灣Intertek實驗室實測*可99.9%有效消除金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌及生活常見細菌，降低過敏原，讓衣物真正乾淨，穿得更安心。Steam Clean蒸氣深層洗淨，透過內建加熱器提高水溫產生水蒸氣，利用水蒸氣分子強大的穿透力，幫助洗劑內的酵素深入衣物纖維，徹底瓦解難洗的油漬及汙垢，讓衣物煥然一新。

具備業界最大溫水洗衣容量，可同時注入冷水及去汙力更強效的溫熱水，1.5小時溫熱水洗衣行程，高效又除菌；獨創冷熱雙管進水技術，量身打造多段式溫控調節，為不同衣物及洗程注入所需水溫，達到最佳清潔效果；洗衣量在不同溫段下也毫不遞減，完整洗衣行程，所需電費不到1元，節電又省錢！

Load & Go洗劑自動投遞精算科技，提供業界中最大洗衣精儲存容量，可一次儲存2公升HE低泡沫洗衣精，最高可滿足40次洗衣行程。貼心的Load & Go洗劑自動投遞設計，可依所需洗程及衣量，自動計算並投入適當的洗劑量，省下計算用量的時間，並減少洗劑浪費，避免多餘洗劑殘留；同時保留彈性，提供了額外的單次洗劑盆設計，可手動添加洗衣精、漂白劑和衣物柔軟劑，滿足消費者的多元洗衣需求。

洗衣行程結束脫水後，衣服將持續在洗衣機桶槽裡間歇運轉，讓新鮮空氣帶入洗衣機內，減少衣物的皺褶及潮濕所造成的異味，清新除皺又省電。此外，6th Sense第六感智能科技，可自動感測衣物重量並選擇合適的洗程，達到智能省水及節電。而自動感應烘衣，則可以最適化烘衣乾度及時間。

如果不想曬衣，也可使用獨立烘衣設計，衣物蓬鬆清新不糾結，輕鬆穿上潔淨與舒適，省去曬衣時間，同時可避免衣物沾染空污。便利的洗程中途加衣功能，可暫停並添加衣物，讓生活忙碌的你，不必擔心漏洗了重要衣物。上班族最愛的15分鐘快洗模式，能在15分鐘內快速潔淨輕小、輕污的衣物，節能、省時又便利。

彈性靈活的洗衣行程組合，引導您進入正確的洗衣模式，為您訂製專屬的衣物呵護行程，搭配全觸控面板設計與直覺式操作，輕鬆選擇清洗的衣物類型與行程，滿足所有洗烘衣需求。

直接驅動的馬達，不使用傳統皮帶，可減少磨損與降低運轉震動的噪音。變頻設計可精確控制運轉，提升效能，用電量更省，大幅延長馬達的使用年限。微電腦計數器及6點制震懸吊系統，組成平衡裝置設計，搭配1160 RPM高轉速直驅變頻馬達，洗淨力、脫水力更強，運轉時更安靜，節能省電又靜音。內附3D立體水波紋抗菌不鏽鋼內槽，一體成型不鏽鋼抗菌桶槽，耐用選材，更耐用且更衛生。使用槽洗淨行程，透過高溫自動清潔模式，還可避免衣物二次污染，杜絕髒污細菌。