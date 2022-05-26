國民黨立委許淑華25日獲正式提名參選南投縣長，民進黨則推派前行政院中辦執行長蔡培慧迎戰，據媒體報導，「藍營內部民調」顯示，許淑華支持度大幅領先蔡培慧，許拿下63%支持度，蔡則有31％。許淑華今(26日)回應，她不清楚黨中央是否有民調，但其競選團隊長期做的內部民調，確實顯示有一定的領先，但她強調僅供參考，不因此自滿。

據《Nownews今日新聞》25日報導，綜合媒體民調及國民黨內部資料來看，國民黨「神力女超人」許淑華獲得40.7%支持度，學者出身的蔡培慧則是22.4%，但也有36.9%的游移選民尚未決定。同時，有53.8%的民眾看好許淑華，19.1%看好蔡培慧。至於「藍營內部民調」，許淑華拿下63%支持度，蔡培慧則有31％支持度，約1成民眾仍在觀望。

據《中評社》26日報導，許淑華獲正式提名後，今天第一個地方公開行程，選擇到南投縣中寮鄉公所捐贈防疫物資，她針對民調議題受訪時表示，她不確定黨中央是否有做民調，先前確實有公布一份媒體民調，包括其競選團隊長期做的內部民調確實顯示，她都與對手保持一定的領先，也有一定的差距。

不過，許淑華也強調，民調只能做為參考數據，她身為候選人，不會因此而鬆懈，因為民調隨時都可能受不同的環境因素而變化，民調表現僅供參考，選戰還是得戰戰兢兢，今天開始正式進入加溫期，距離投票大約只剩下半年時間，她面對選舉不會大意，仍全力以赴。若按照目前的選戰策略、腳步推進，對於勝選有信心，民調則用以自我鞭策、加強，她不因此而自滿。