雷虎生技（6493）26日股東常會，順利通過擬辦理不超過300萬股的私募普通股增資案，並改選第六屆董事九席（含獨立董事二席）及監察人三席。其中，新任董事長，仍由雷虎科技（8033）兼雷虎生技董事長陳冠如續任，獨立董事，包括即將退休的世新大學校長吳永乾，及愛之味海外投資處協理吳瑋恩擔任。雷虎生技表示，公司有意由興櫃，轉上櫃方向努力。

雷虎生技股東常會，改選七席董事及二席獨董，並通過盈餘分配案，每股將配發現金股利0.5元。

董事改選中，雷虎生技董事長陳冠如及總經理蘇聖傑，均續任董事，雷虎科技代表人賴鈺欣、張坤金，及蘇政芳，也取得雷虎生技董事；秀傳醫療社團法人代表人柯王正，及陳冠如的叔叔─上鉅國際代表人陳鏡亮，各取得一席董事。

至於雷虎生技二席獨董，由世新大學校長吳永乾，及愛之味海外投資處協理吳瑋恩擔任。三席監察人當選人，包括蔡順輝、吳月仁及國票創業投資公司代表人黃志文。

雷虎生技本次私募普通股私募股，不超過300萬股，於股東會決議日起一年內，分為一次至三次辦理，將擬視市場狀況及公司需求引進策略性投資人。

上述私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》的8成，且不低於股票面額，實際定價日及實際私募價格，提請股東會於不低於股東會決議成數的範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

至於雷虎生技私募有價證券發行條件訂定，係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制，此次私募資金用途，主要為充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。