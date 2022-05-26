「美聯社」（AP）26日透露，美國政府將公開表示，雖然該國正召集盟友與夥伴，共同因應俄羅斯入侵烏克蘭一事，但中國大陸對國際秩序的危險性更高，承認其打算利用在俄烏戰爭中組成的西方聯盟，對抗愈來愈有自信的中國大陸。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在美東時間26日，於喬治華盛頓大學（George Washington University）發表拜登（Joe Biden）政府的中國大陸戰略演說。不願具名的官員們告訴「美聯社」，美國認為中國大陸的危險性比俄羅斯更高，正整合能用於與其對抗的資源和盟友。

官員們透露，布林肯預計在演說中表示，中國大陸有意願以經濟、科技、軍事和外交手段改變現有國際秩序，而目前全球聯合起來對抗俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，可以成為未來因應中國大陸行為的典範；布林肯還會承認，有意延續並擴大在俄烏戰爭中成功的合作關係，組成更廣泛的聯盟共同對抗中國大陸。

針對拜登先前稱願動用武力防衛台灣的言論，布林肯則將重申，美國政府的「一個中國」政策維持一致，未改變對北京政府的立場認定，但也會繼續允許與台灣的非官方聯繫和軍售。

「美聯社」指出，雖然拜登政府稱有意在因應氣候變遷等領域與北京合作，但其在南海等區域中，很大程度地延續了前任川普（Donald Trump）政府的對抗性政策。官員們承認，美國恐無力改變北京政府的意圖，將轉為打造能限制其行為的戰略環境。