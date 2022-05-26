中國手機品牌vivo宣布在台上市高階機種X80，搭載聯發科天璣9000處理器、內建vivo訂製影像處理晶片，建議售價為2.79萬元，不過，X80在中國建議售價僅1.98萬元，在台定價足足貴了4成，vivo也證實，無意在台引進同系列採用高通處理器的頂級機種X80 Pro。X80即日起至5月31日開放預購、6月1日上市，6月10日起搭配五大電信指定資費手機0元起。

Vivo X80系列在上個月底於中國市場開賣，X80採用聯發科天璣9000、X80 Pro則搭載高通驍龍8 Gen 1，兩款新品都配合vivo訂製的影像處理晶片V1+，以強化夜拍、錄影、遊戲等需求，所有鏡頭達到蔡司專業T* 鍍膜認證標準，降低反射率和雜散光。

不過，X80在台定價卻引起爭議，X80中國定價換算成新台幣僅1.98萬元，在台建議售價卻高達2.79萬元，vivo透過提供大量的預購贈品，如延長保固、螢幕保固、TWS耳機或藍牙音箱等，試圖淡化價差過大帶來的消費者不良觀感。面對兩地價格的差異，vivo台灣分公司總經理陳娟表示，同款產品在每個市場的售價，都會因為進口關稅與匯率差異而不同，而vivo僅引進X80並未引進同系列的X80 Pro，陳娟則表示vivo向來是評估當地市場需求、推出最適當的產品。

全球智慧型手機市場雜音不斷，台灣今年智慧型手機市場則恐怕又會繼續萎縮，陳娟表示，銷售量減緩是結果，去年因為供應鏈緊缺，工廠必須提前下很多單，將導致今年下單量會減少，而且消費者換機周期延長，更傾向於選擇具備多功能的高端產品，vivo也持續積極穩定提升台灣市占率。

Vivo在台灣市場的耕耘成果，還未能跟上在大陸市占率的亮眼表現，針對台灣策略，陳娟表示，vivo在大陸高端產品市占率躍上第一，對於台灣產品的策略就是用不同的產品和消費者溝通，以拓展高端消費群，對台灣高端市場持續努力。