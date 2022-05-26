高雄市長選舉將在年底舉行，國民黨人選仍遲遲未定，前高雄市副市長李四川被視為熱門人選，不過他已表達並無意願參選；國民黨立委許淑華則認為，並不是那麼認同派空降人選參戰，不過，部分網友仍希望李四川能代表藍軍出戰高雄，認為「除了李四川，誰都沒有勝算」。

針對高雄市長人選，許淑華認為，國民黨若派空降參戰，落選後人就離開，會讓在地人覺得不重視他們。因此她建議，不如找出在地有意參選者並予以培養，比較務實，也是對在地負責。

針對許淑華希望找出在地有意參選者培養，網友在相關新聞下留言表示，「重點就在於在地無強將 ! 個人倒覺得，川伯不完全算空降，畢竟若不是那件事，川伯便能繼續深耕高雄。選不選，就要看川伯個人有無意願 」、「當初陳菊也不是高雄人」、「李四川形象OK」、「(李)之前建設高雄有目共睹，為建設高雄可考慮再次出馬」。

另有網友認為，「李四川無欲則剛，誠懇踏實，不求上位，以民為重。希望他為高雄謀福利」、「除了李四川，誰都沒有勝算」、「川伯就請辛苦一次吧」、「川伯加油～高雄建設靠你了」、「叫李先生出來選，高雄人會好好對待李先生」。不過，也有人贊同許淑華的說法，「對啦！還是要培養當地的，空降還是勝算不大，尤其現在媒體被控制，跟以前不同了」。