TVBS新聞驚傳4名主播內鬥風波，「主播台宮鬥」一時間成為熱門話題，也有不少在職、離職主播透露所見所聞。不過，主播出身的蔡尚樺看在眼裡頗有感嘆，坦言：「縱使已經離開新聞圈，依舊不樂見主播這個職位被妖魔化」，也吐露一句話語帶深意：「能力配得上野心嗎？」

蔡尚樺今(26日)在社群PO出她的感言：「最近新聞有感，抒發自身淺見：我想這世上沒有哪個環境不存在競爭。縱使已經離開新聞圈，依舊不樂見主播這個職位被妖魔化。畢竟誰在職場沒遇過狗屁倒灶的爛事，該怎麼處理懷才不遇的情緒和惡性競爭，不就是一個成熟的大人必經的課題嗎」。

她透露自己也曾經不被注意：「我也曾是個不被人重視力捧的小透明，當下可能也會有很多不舒服的感受，但隨著這幾年領悟的越多，越不會去怨天尤人而是更多自省。『你的能力真的配得上你的野心了嗎？』當不被重用的時候，可能是自己真的還不到那個無可取代的位置和高度，但不代表有朝一日沒有閃閃發光的可能，所以越失意時，我就會告訴自己得更努力，沉下心去感受日積月累的進步會由衷踏實。然後有一天時機來了，至少做好準備就上去了！」

蔡尚樺展現她的正能量好勝心：「我是個會用盡一切努力去爭取理想的人，可是『竭盡所能』不代表『不擇手段』！道理誰都懂，但每個人心中難免會有幾個瞬間閃過一些邪惡的小念頭，我將這理解為是一種勝負欲不服輸。問題是越有好勝心的人，就越不該使陰招耍小手段。當你做了這樣的行為縱使贏得所求的權位，本質上也是輸了。這表示你深知自己無法光明磊落的得勝，那這樣的贏還有什麼意思呢？」

蔡尚樺深信真誠待人必能得到相應回報：「我總是相信真誠待人，世界必將溫柔以報。這幾年不管是善意、惡意我都學習接受；求而不得，也別太難過，是上天準備了更好的在等著你呢，我始終是這樣相信著！」；雖然感觸許多，但她也不忘感恩過去的同事：「#其實新聞圈同事和前輩多半都很照顧我，#感恩人生每一段歷程」。