台達電今年COMPUTEX展區主題為「零碳社區」，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動車充電管理，以及各項創新整合的產品服務，同時推出新的企業識別，呼應由工業品牌拓展至商業品牌的進程，期待和大眾在更多生活場域相遇。

台達執行長鄭平表示，台達電歷經50年的發展，已由零組件供應商轉型為系統整合方案的提供者，並成為全球領先的工業品牌，2010年為台達電的「品牌元年」，近幾年，台達業務範疇漸趨多元，跨足智能樓宇、能源基礎設施、電動車充電及其關鍵電力與動力系統，並逐漸開花結果，帶來更貼近使用者需求的體驗與價值，帶動台達電從工業品牌擴展至商業品牌，以智慧節能的解決方案，期許提供客戶更健康、舒適、安全的生活品質，打造以人為本的永續城市。

台達品牌長郭珊珊表示，台達電致力於智能樓宇，藉由創新解決方案，打造對環境友善同時兼顧使用者需求及健康的生活環境，台達電今年在COMPUTEX以零碳社區為主題，透過嶄新企業識別亮相，彰顯我們從工業品牌出發，漸而融合商業品牌的進程。

台達電樓宇自動化解決方案事業部總經理江文興強調，樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，整合空調、照明、安防等子系統，除了可以透過影像監控與能效分析來提升節能效果，更是智慧營運、數位管理的基礎，此外，健康建築已成為綠建築之外的另一個焦點，在國際WELL健康建築標準中，台達電運用自有產品方案即可取得41分，結合設計與管理提案，更可以取得最高白金級80分以上的高分。

台達電表示，COMPUTEX展區首度亮相的電動機車充電方案、電動車動力系統與充電基礎設施、儲能系統等等，並透過台達自主研發的DeltaGrid能源管理系統，將再生能源、電力調節、儲能方案有效整合，助力未來實現社區微電網。