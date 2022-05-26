為了紓緩不斷惡化的生活成本危機，英國政府政策又出現彎夾彎，周四決定將對能源業者課徵暴利稅，此稅為一次性措施，稅率為25％。

英國財長蘇納克（Rishi Sunak）在英國下議院表示，「石油與天然氣產業正在大賺暴利，不是因為有關創新或是效率的改變，而是受惠於全球商品價格大漲。基於該項理由，我因此認同對這類獲利公平徵稅的說法。」

蘇納克指出，新的稅負將針對石油與天然氣業者的獲利進行開徵，稅率為25％，一直實施到商品價格回到正常水位為止。

對能源業者開徵暴利稅是強生政府另一項政策髮夾彎，蘇納克之前一直反對開徵此一一次性稅負，理由是「雖然聽起來相當動人，但開徵後最終會抑制投資。」

相較之下，反對黨議員則不斷呼籲政府對能源業者開徵暴利稅，說是此舉有助於為全國性的紓困方案籌措財源。

英國石油與殼牌等能源巨擘本月稍早公布業績，受惠於俄羅斯入侵烏克蘭帶動商品價格飆漲，兩家業者上季均繳出高額獲利，業績出爐後讓開徵暴利稅的呼聲更加響亮。

工黨議員瑞芙斯（Rachel Reeves）表示，「看來財長不敵各界的撻伐，終於改變立場，在工黨要求對石油與天然氣業者徵收暴利稅4個月後，才接受此一建議。」

蘇納克表示，通膨暴衝造成重大下壓，今年來經濟情勢越來越不妙。

由於食品與能源價格飆漲，英國4月份通膨率飆至9％，創40年新高，英國央行更預估，通膨率今年稍晚便會升破10％。

蘇納克指出，政府將對低所得家庭提供生活成本補貼，約800萬個家庭可拿到補助，每戶補助650英鎊（819美元），首批補助款7月就會入帳。

此外，800萬退休老年家庭可獲得300英鎊的冬季燃料補助。蘇納克表示，新一波的生活成本補助規模達150億英鎊，使得今年來政府用於生活成本的紓困總額達370億英鎊。