女大生「體育課作業」影片意外爆紅後，也大方在影片留言區歡迎大家追蹤IG。（翻攝自IG「rose_is__me」）

日前有名女大生在Youtube上傳「體育課作業」影片連結，和其他支體育作業相關影片被轉發在某臉書社團，遭到10萬多名網友意淫關注，就有一位女網友看不下去發文痛批，反遭女大生出面打臉，引起更多網友關注，觀看影片，而此影片女大生的IG也被搜到了。

有女網友在「Dcard」論壇發文，以「女同學小心體育課作業影片被放到fb萬人社團意淫」為主題，抱怨多支Youtube影片連結被轉發到某臉書社團，其中1支「體育課作業」影片遭受數10萬網友觀看意淫，甚至還有網友留言「我用你的影片弄了一堆美乃滋出來」、「晚上的小兄弟靠你了」；原PO大嘆「那些女生，突然看到自己的作業影片底下那麼多意淫自己的留言一定會心靈受創嚇到吧！」，也希望PO出這篇文章，能讓這些女生知道影片外流源頭在哪。

女大生「體育課作業」影片意外爆紅後，也大方在影片留言區歡迎大家追蹤IG。（翻攝自IG「rose_is__me」）

其中1支女大生「體育課作業」影片5月24日上傳，此5分多鐘已經累積23多萬次觀看，該女大生發現被關注後，也大發的在自己影片下方留言「既然莫名其妙被你們發現這個影片 那幫我追蹤一下IG吧」；爆紅的女大生IG有放上自己經營的抖音帳號，該抖音帳號也有2萬名粉絲關注。

網友看完Youtube影片後紛紛留言「老師謝謝您！您辛苦了！」、「這就是體育課的價值所在」、「謝謝體育老師辛苦的付出」、「老師真是一個辛苦的職業」、「體育課從來都不會讓人失望」、「以前的我就很喜歡體育課，現在更愛體育課了」、「感謝老師的示範，讓我也有信心在家裡認真運動」。