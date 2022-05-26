超商店員服務貼心，不少民眾讚譽有加，不過一名男網友表示，昨天去超商買狗罐頭，結完帳店員卻給了他塑膠湯匙，讓他相當無奈，對此有網友指出，通常到超商買寵物罐頭的客人，多是為了要餵流浪動物，若沒有筷子或湯匙，反而不好挖取，因此大讚店員給餐具的舉動很貼心。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，昨天到超商買狗罐頭，結帳時店員詢問是否需要筷子，他立刻回答不需要，沒想到最後店員還是塞給他一支塑膠湯匙，讓他相當無奈。

貼文一出，不少網友開玩笑稱，「這是單身狗的頂配嗎」、「快月底了，店員好體諒你」、「聽說很多留學生都是這麼撐過去的」、「店員懂你愛逞強的個性」、「沒毛病，湯匙比較好舀」、「店員沒問你要不要白飯嗎？」

不過更多網友給出解釋，大讚店員很用心，「路邊餵食浪浪，湯匙或筷子是必需品，這店員應該好心腸」、「這很需要耶，上次餵浪浪沒有湯匙真的很不方便」、「通常養寵物的人不會在超商買罐頭，餵浪浪居多」、「我看到客人買寵物罐頭也會問，需不需要湯匙，這樣子挖起來比較方便」。