俄羅斯考慮放寬對於烏克蘭港口運輸的封鎖措施，以換取西方對其解除制裁。聯合國也與俄國進行談判，要求莫斯科解除對於烏克蘭黑海沿岸港口封鎖，以交換俄國與白俄羅斯得以出口鉀肥。若真能成功的話，全球糧食短缺與食物通膨問題可望獲得緩解。

俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）25日表示，莫斯科當局有意建立一條人道走廊，允許載有糧食的船隻離開烏克蘭港口，但前提是西方須解除對於俄國的制裁措施。

但烏克蘭官員質疑莫斯科當局是否值得信任，同時敦促全球領袖應將重點放在結束戰爭並加強對於俄國的制裁施壓力道。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）周三透露，聯合國一名資深官員未來幾天將拜訪莫斯科，雙方將就解除肥料出口限制交換意見。

聯合國秘書長古特瑞上周證實，他們正與俄羅斯、烏克蘭與土耳其展開協商，希望開闢一條海上通道，讓烏克蘭糧食重返國際市場。