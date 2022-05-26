隨著國內確診人數漸增，透過正確飲食也能避免症狀更加不適，營養師李婉萍就在臉書分享針對感染新冠常見的6種症狀，列出可以吃及不適合吃的飲食建議，也提醒只要保持「多喝水、盡量吃、用力睡」3原則，就是對抗病毒的最佳模式。

李婉萍近日在臉書發文列出，感染新冠肺炎出現混合症狀時的飲食原則，如果只是喉嚨痛，其實可以喝冰品鎮靜消炎，若呼吸喘不過氣則是要多補充油脂，有痰時就要避免吃太甜的食物。

1.發燒

可以吃：選擇軟質食物比較好入口，像是豆花、香瓜、哈密瓜，也能喝西瓜汁、葡萄汁、蔓越莓汁、蔬果汁、乳酸飲料等補充維生素C。

不適合：油炸類、燒烤類

2.喉嚨痛

可以吃：喝冰的可以鎮靜消炎，冰牛奶、冰蜜豆奶、豆漿、菊花茶、椰子水、香蕉牛奶，點心可選擇優格、奶酪、冰淇淋。

不適合：熱湯、酸性食物，避免刺激胃酸、燥熱、上火。

3.喉嚨痛+咳嗽

可以吃：無糖或少糖飲品，如牛奶、豆漿、運動飲料。

不適合：糖類食物、甜食，避免生痰。

4.咳嗽+有痰

可以吃：正常飲食即可，但須補充蛋白質，可吃荷包蛋、鮪魚蛋餅、肉類。

不適合：太冰、太甜、醣類澱粉。

5.疲憊沒胃口

可以吃：澱粉類和蛋白質食物分開搭配，口味重一點也沒關係。

不適合：不進食，一定要強迫身體攝取到熱量營養。

6.喘不過氣

可以吃：補充堅果類食物，如花生湯、芝麻糊、杏仁奶，主食可選虱目魚、五花肉，增加油脂攝取。

不適合：只吃粥或麵包