香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）以女子團體Twins出道，兩人能唱能演又能主持，出道21年人氣仍居高不下，近期更驚喜攜手出戰選秀節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐3》），再現硬底子實力；最近阿嬌在節目中玩遊戲為了贏，不惜自揭離婚瘡疤，讓現場其他女星都愣了。

阿嬌出演《乘風破浪》讓多年鐵粉都很驚喜，初舞台表現一展好歌喉，令觀眾留下深刻印象，大讚歌唱實力沒有隨轉型成演員後退化；而和節目中其他女星玩遊戲時，在一個「我有你沒有」的環節，說出自己曾做過的事情，對方沒有參與過就占上風。

最近阿嬌在節目中玩遊戲為了贏，不惜自揭離婚瘡疤，讓現場其他女星都愣了。(圖/ 摘自《乘風破浪》微博)

在遊戲過程中，看得出阿嬌勝負慾很強，在對上大陸歌手兼演員的于文文，她直接使出大絕招，大喊「我結過婚」，讓于文文當場傻住，沒幾秒直接認輸，笑說「我輸了，我輸得好徹底啊」；網友看完阿嬌完全不介意把過去事當玩笑的表現，紛紛大讚EQ高，又更欣賞她了。

阿嬌和有「醫界王陽明」的賴弘國有過一段14個月的短命婚姻，感情最濃密時還在洛杉磯和香港舉辦婚禮，可惜最後無果；賴弘國在和阿嬌離婚不到兩年，和女友Alice結婚，並公開有孕好消息，預計8月當爸。