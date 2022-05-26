羅智強發言人晚間在媒體群組表示快篩陽性，他說，因為羅是密切接觸者，依照規定需要自主健康管理7天。包含27日「祈福走桃園」，羅智強辦公室活動全部取消。
發言人說，26日下午返回住處，感到喉嚨不太舒服，有咳嗽症狀，甚至出現發燒、疲倦、全身痠痛的症狀。剛剛快篩結果顯示為陽性，因此羅智強辦公室的活動必須全部取消。發言人又說，由於羅是密切接觸者，依照規定，他必須自主健康管理7天。
羅智強發言人晚間在媒體群組表示快篩陽性，他說，因為羅是密切接觸者，依照規定需要自主健康管理7天。包含27日「祈福走桃園」，羅智強辦公室活動全部取消。
發言人說，26日下午返回住處，感到喉嚨不太舒服，有咳嗽症狀，甚至出現發燒、疲倦、全身痠痛的症狀。剛剛快篩結果顯示為陽性，因此羅智強辦公室的活動必須全部取消。發言人又說，由於羅是密切接觸者，依照規定，他必須自主健康管理7天。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。