羅智強發言人晚間在媒體群組表示快篩陽性，他說，因為羅是密切接觸者，依照規定需要自主健康管理7天。包含27日「祈福走桃園」，羅智強辦公室活動全部取消。

發言人說，26日下午返回住處，感到喉嚨不太舒服，有咳嗽症狀，甚至出現發燒、疲倦、全身痠痛的症狀。剛剛快篩結果顯示為陽性，因此羅智強辦公室的活動必須全部取消。發言人又說，由於羅是密切接觸者，依照規定，他必須自主健康管理7天。