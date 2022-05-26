出席歐洲日晚宴 蔡英文：成立基金準備與歐盟合作並提供協助。(總統府提供)

蔡英文總統今晚表示，為回應歐盟的「全球門戶」 計畫，我們提出「強化歐洲鏈結計畫」 ，此計畫涉及政府部會間的合作，例如國發會成立的中東歐投資基金 ，可促進半導體、生物科技、雷射技術和其他戰略產業之合作與發展。她重申，臺灣已做好準備與歐盟會員國在這些共享利益的領域一起合作並提供協助。

蔡英文總統今晚間出席「2022歐洲日晚宴」表示，過去幾年，臺歐盟在貿易、經濟、文化、學術與科技交流、供應鏈夥伴關係、人權諮商和民主團結等方面有積極充分的討論。歐洲經貿辦事處促成許多創新論壇，奠定未來臺歐盟更強勁實質合作關係的基礎。

她感謝歐盟及其會員國對臺灣長期堅定的支持，持續聲援臺灣加入世界衛生組織，及支持臺灣和區域的安全。去年臺灣亟需疫苗時，歐盟會員國協助捐贈疫苗，讓我們在等待採購疫苗到貨的同時，得以防止變種病毒初期擴散。「對此，臺灣永遠感念在心」。

蔡英文表示，她將去年定義為臺歐盟堅實的合作夥伴關係之年。而此堅實的關係今年亦持續蓬勃發展。去年9月，歐盟於「印太合作戰略」共同報告 ，明確納入臺灣，並誓言強化與臺灣的合作。去年一整年，歐洲代表團藉由外交泡泡模式訪問臺灣給予支持，並進一步討論合作及互助事宜。

隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，蔡英文表示，臺灣將逐步檢視及評估邊境管制等國內相關措施，讓國際旅行更便利。去年10月，我外交部吳釗燮部長訪問幾個歐洲國家；國家發展委員會龔明鑫主委也率領貿易代表團前往中歐與東歐。兩次出訪都有豐碩的成果。

由經濟部陳正祺次長所率領的合計24人代表團，正在立陶宛與比利時布魯塞爾訪問，希望在彼此合作能有具成效的對話，尤其是在半導體、電動車及生物科技等領域，這些互動建立在過去幾年「台歐盟供應鏈合作論壇」 與「投資歐盟論壇」 所創造的動能之上。

她說，透過這些論壇，臺灣與歐盟的企業領袖有機會深化臺歐盟的連結，使我們的政策目標一致，為未來的合作奠定基礎。她希望，臺灣與歐盟能持續在重組安全與堅韌的供應鏈，以及綠能和數位經濟上合作，與歐盟的經濟復甦計畫相輔相成。

因此，臺灣對歐洲的投資創下歷史新高，而歐洲企業對臺直接投資累計也超過500億美元，使歐洲成為臺灣最大的外資來源，更重要的是，去年臺灣與歐洲的貿易總額突破850億美元。

她在今年對全國發表的新年談話中，曾提及強化與歐洲的關係。蔡英文表示，為回應歐盟的「全球門戶」 計畫，我們提出「強化歐洲鏈結計畫」 ，此計畫涉及政府部會間的合作，例如國發會成立的中東歐投資基金 。透過此基金，可促進半導體、生物科技、雷射技術和其他戰略產業之合作與發展。

她重申，臺灣已做好準備與歐盟會員國在這些共享利益的領域一起合作並提供協助。在我們努力擺脫疫情，同時面對威權主義挑戰之際，臺灣與歐盟一起合作協助國際社會經濟復甦，並防止民主倒退。雙邊投資協定（BIA）能讓我們朝更具體、堅實的夥伴關係邁進一大步，以夥伴、朋友關係攜手合作，開創更美好、繁榮的未來。