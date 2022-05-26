元宇宙已經是今年最流行的話題之一，隨之而來就是NFT的興起，不像虛擬貨幣一樣需要資金才能參與，而是只要擁有創意就能加入NFT的世界，加上NFT市場參與者的年齡主要集中在16-35歲，為了讓Z世代兒童的創意，也能隨著NFT的快速成長趨勢受到全世界矚目，華人創意教父包益民所創立的「元夢家kidznft」藝術平台，正式在今日（26日）正式推出預售上線。

「預約元夢家NFT」VIP會員預售將於30日起開賣至6月24日，限量版NFT為包益民大女兒包恩沛10歲時的創作《Jade》。（元夢家kidznft提供）

「元夢家kidznft」為全亞洲第一個專門為0-16 歲的孩童開創的NFT藝術平台，讓所有孩童的藝術創作可以自由在平台展現，發揮未來元宇宙藝術創作的魅力和價值彰顯，甚至創作買賣，而「預約元夢家NFT」VIP會員預售將於30日起開賣至6月24日，首發限量NFT搶先預購買家，不但能以4萬元或以太幣0.61 ETH的最優惠價格擁有一個NFT，並享有「共享元夢家2023第一年正式上線運營全年收入的50%分配」、「享有購買任何『元夢家kidznft』平台上作品的優先權」等超值賦能。