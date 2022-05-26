39歲女星吳可熙從舞台劇時期就相當受關注，2009年轉戰影視圈，從2014年主演電影《冰毒》開始在國際間大放異彩，近日更睽違3年重新踏上坎城影展，優雅走紅毯驚艷全場；吳可熙在法國防疫措施做好做滿，但有外國電影人卻要她脫口罩，直言「It’s Over（疫情結束了）」，透露歐美人士早已恢復往常生活。

吳可熙上一次到坎城影展是2019年參加主演並擔任原創編劇的《灼人秘密》世界首映，後來在全球疫情的影響之下，除了前往非洲拍攝好萊塢電影《縫補靈魂的天使》之外，已有長達2年沒有出國；大部分的國際影展也都取消或是改為線上沒辦法參加，這一次受到邀請再度回到坎城影展，讓她相當興奮，出國前打滿3劑疫苗、備齊足夠的口罩，做足防疫準備。

沒想到抵達坎城影展之後，吳可熙發現現場沒人戴口罩、紅毯人超多、電影院全爆滿、各大晚宴活動如常舉辦，讓她驚呼：「一切跟沒有疫情一樣，好像回到2019年！」。

有外國電影人看見她仍戴著口罩告訴她：「It’s Over！（疫情早就結束了）」示意她脫下口罩，因歐美人士大多早已染疫、具有「無敵星星」，或是打滿3劑疫苗的保護，早已恢復如常的生活。