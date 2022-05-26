清水區客庒坑口宮旁，海甲路海風產業道路，因土石泥流沖刷，恐造成用路人安全。（民眾提供）

傍晚大雨滂沱造成沙鹿，清水多處土石泥流，清水警派員設置封鎖線及三角錐示警，並於現場交通管制，以免發生危害。（民眾提供）

清水區港埠路與海濱路口，因瞬間豪雨沖刷，道路旁水溝淹至路面，造成道路積水。(民眾提供)

清水區港埠路與海濱路口，因瞬間豪雨沖刷，道路旁水溝淹至路面，造成道路積水。(民眾提供)

台中市26日傍晚起受到間歇性豪大雨侵襲，造成沙鹿、清水等地多處積水，沙鹿區中山路、清水區海甲路等處積水，還有1輛車在路中拋錨造成塞車等；清水警分局前往設封鎖線、三角錐提警示用路人改道。晚上9時許淹水漸漸疏通恢復正常通行；部分路段因土石泥流未清，警方呼籲民眾改道。

警方指出，26日晚上8時27分許，沙鹿區斗抵里沙田路與天仁街口，因瞬間豪雨沖刷，造成土石泥流順延沙田路而下，沖刷恐造成用路人安全，警方設置封鎖線及三角錐示警用路人改道，並通報警廣台中台，廣播用路人改道通行，避免行駛進入該路段，以免發生危害。

沙鹿區中山路462號、472號、474號、493-13號等處，晚上因瞬間豪雨沖刷，造成道路積水，其中一部車輛拋錨於路中導致塞車，警方設置封鎖線、三角錐示警用路人改道，現場亦派員疏導交通；晚上9時30分許，上述地點均已通知清潔隊協助疏通淹水，並移除封鎖線、交通錐，恢復正常通行。

警方表示，晚上9時20分許，清水區客庒坑口宮旁（海甲路海風產業道路），因瞬間豪雨沖刷，造成土石泥流順延海甲路而下，沖刷，恐造成用路人安全；警方設置封鎖線及三角錐示警用路人改道，並於現場交通管制，以免發生危害。

26日晚上10時許，清水區港埠路與海濱路口，因瞬間豪雨沖刷，道路旁水溝淹至路面，造成道路積水，約一個輪胎高度。警方已設置封鎖線、三角錐、警示燈，示警用路人改道，現場亦派員疏導交通，避免行駛進入該路段，以免發生危害。

警方強調，傍晚大雨滂沱造成沙鹿、清水多處土石泥流，警方派員設置封鎖線及三角錐示警用路人改道，並於現場交通管制，以免發生危害。水利署呼籲，清水區西濱N151K站6小時雨量194mm，如持續降雨已經開始積淹水，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。