想紅真的不難！義大利19歲少年朱塞佩·德安娜（Giuseppe D'Anna）自從在抖音曬出「嬤孫戀」的影片，宣布自己求婚成功，個人帳號短時間湧入大批網友關注，至今累績超過21萬追蹤人數，大家都對與他相差57歲的女友感到好奇，不過也因此遭到許多酸民嘲諷「阿嬤肯定好野人！」

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👉Joven de 19 años le pidió matrimonio a su novia de 76 años.



👉El italiano Giuseppe D'Anna publicó en su TikTok un video con su novia que se hizo viral, con la frase: 👇



​​🗯️“Elige siempre lo que te hace feliz. Yo te elijo”. pic.twitter.com/Nm0n9sgiuO — DELPY 📱🎬 (@delpynews) May 26, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，該名19歲少年朱塞佩本週在個人抖音放閃，Po出一段與女友浪漫求婚的照片合輯，興奮寫下「我與靈魂伴侶訂婚了！」至今累積超過2,800萬人觀看。可以看到朱塞佩曬出超大顆鑽戒，單膝跪下，親吻一旁的女友，還有許多倆人的甜蜜合照，羨煞大批網友。

不少人倒是對白髮蒼蒼的女主角相當感興趣，報導指出，朱塞佩與76歲的女友相差57歲，稱她是難能可貴的「靈魂伴侶」，還要攜手共創未來。朱塞佩在文中寫下，「雖然我們差了57歲，我倆的『愛』超越了一切。」

朱塞佩的抖音帳號清一色都是與女友的合照，放閃指數破表，看得出來他相當自豪能遇到對的人。求婚影片曝光後，很多網友都認為這是惡作劇，或將女主角當成朱塞佩的阿嬤。還引來一些酸民留言謾罵，說道「求包養？」、「阿嬤給你多少錢？」、「見鬼了…」、「我覺得世界好混亂，或只是我頭暈…」