大陸《人民日報》用戶端報導，中國駐美國大使秦剛26日在英文《南華早報》刊登文章〈一個中國原則是台海和平的基石〉指出，一個中國原則一直是中美關係與台海和平穩定的基石，但這一基石正面臨前所未有的威脅。他強調，美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹是浪費時間。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

秦剛在文章中表示，中國政府積極真誠地推動兩岸關係和平發展，願盡最大努力實現和平統一，這最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。同時，不承諾放棄使用武力，決非針對台灣同胞，而是要威懾台獨分子和外部勢力干涉。促進和平統一和不放棄使用武力，如同一個硬幣的兩面，根本目的都是要為和平統一爭取有利條件。

秦剛指出，要實現和平統一，就必須堅定維護一個中國原則。長期以來，這是國際社會普遍共識，具有不可撼動的國際法基礎。在一個中國原則基礎上，包括美國在內世界上181個國家同中國建立了外交關係。美國對一個中國原則有鄭重承諾。在中美三個聯合公報中，美國承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

「然而，一個中國原則正遭到嚴重破壞。」秦剛說，美國政府不斷虛化掏空一個中國政策。美方把單方面的《台灣關係法》、「對台六項保證」凌駕於中美雙邊共識即三個聯合公報之上，嚴重違反國際關係基本準則。美方大肆提升美方官方關係，不斷派高官訪台，卻說是為促進非官方關係。美方說希望台海和平，卻售台大量先進武器，無疑是火上澆油。美方的錯誤做法嚴重助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，「正把台海變成危險的火藥桶」。

秦剛強調，中方在台灣問題上的主權和領土完整也必須得到尊重。在這個事關中方核心利益的問題上，沒有任何妥協退讓的餘地。美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹是浪費時間。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。