真正的皮在癢！有男子在臉書分享兒子打完新冠疫苗狀況，他表示兒子早上打完疫苗後，下午突然狂喊不舒服，他和老婆很著急地幫兒子量體溫卻很正常沒發燒，再打去診所詢問醫生建議，試過所有方式後，兒子仍喊不舒服，正當他們要送兒子去掛急診，突然聽到兒子喊「給我買一支冰，就好很多了」，老婆瞬間變臉，面帶微笑叫孩子去臥室聊一下。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示早上兒子打完疫苗後，因為擔心兒子會有狀況，便請了假在家幫忙照顧，下午一點半時兒子突然狂喊不舒服，老婆趕緊幫忙量體溫，但體溫正常沒發燒，但兒子還是喊著不舒服。

後來，打到診所詢問醫師後，依照醫師的建議，所有能減緩不適的方式都試過了，兒子還是一副不舒服的樣子，他緊張的和老婆討論要去醫院掛急診時，兒子突然開口「可能給我買一支冰，我就會好很多了」，老婆聽完兒子這樣說完後，走進臥室便面帶微笑的向兒子說「寶貝進來我們聊一下」，他也笑喊「兒子應該體會全身痛的悟道吧」。

貼文一出，引起許多身為家長的網友紛紛留言表示「竹筍炒肉絲嗎？」、「是屁股痛吧？」、「這個需要通報社會局不是健保局」、「啊！多麼痛的領悟」、「趁機勒索失敗」、「冰棒是物理性降溫嗎」、「要騙人也要做整套，做那半套的，小孩都這樣」、「真正的皮在癢」。

另外也有網友分享自己家孩子的狀況「睡覺前孩子喊餓，準備飯給孩子吃，孩子表示只要吃布丁就好」、「我家也是用冰棒、switch治療」、「姪子小五打默德納，有電視看都沒該說不舒服」、「跟我兒子一樣，剛到家也是無力吃不下飯，結果電視開下去，所有不舒服都不見了」。