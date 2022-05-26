網路人氣辣模Yumi.k被封為「巨乳女神」，除擁有精緻甜美臉蛋與凹凸有致火辣身材，加上她經常在社群上分享可愛又性感的日常，使她IG有超過135萬高人氣。時隔近半年她今(26日)施打第3劑疫苗，被醫師捏肉的俏皮表情相當有趣；另一個「針槍織地毯」的影片則大震UU，令網友們看得大噴鼻血。

Yumi今(26日)在IG分享打疫苗影片，寫道：「打第3劑疫苗#莫德納，捏我肉肉的樣子好可愛，衣服一直掉下來，醫師護士也是貼心的幫我拉起來。這醫生打的有點痛，打到後面眼睛都要跳出來了，我都不知道我眼睛能這麼大」；只見在16秒的畫面中，她被捏肉的瞬間緊皺眉頭，又把天生的大眼圓圓睜起，滴溜溜地轉，模樣相當俏皮可愛；網友也趣回：「妳的臉好有戲(笑)為什麼我打都沒感覺」、「猙獰表情」、「表情好豐富」、「好大的眼睛」、「沒有那麼痛吧！醫生應該是一直看妳的胸部才分心（Yumi回：醫師專業的）」，9小時破7.5萬次觀看。

兩天前她則心血來潮玩起「針槍織地毯」，寫道：「要插進去才會用的好，到底是我手機在晃還是身體在晃(笑)手好酸 #做地毯～」，41秒畫面首先是她的犯規UU特寫，接著她熟練地操作起針槍，雙手持槍用心編織著地毯花樣，但雖然是針槍也有後座力，讓她波濤洶湧隨之晃動「震很大」；網友看了暴動噴鼻血：「我暈了」、「這視角，完美」、「世上最性感的裁縫師」、「妳完全抓住男人的心了」，2天破20萬次觀看。

Yumi日前還曾分享自己大跳劉畊宏的健身舞「毽子操」，雖然她自虧「肥肚」，但網友全不在意，目光全被她上身晃動的雪乳聚焦吸引，被辣到狂噴鼻血；因為她當時有確診者接觸史，有許多天處於居家隔離的狀態，所以跳健身舞來打發時間，可愛性感模樣同樣電暈無數粉絲。