美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於26日發表「美國政府對中華人民共和國的政策」演說，強調美國對台政策並未改變，仍遵循「一個中國政策」。美國反對台獨，也反對兩岸任何一方改變現狀；美國沒有要遏制中國崛起，更不是要引發一場新的冷戰，但中國必須一起遵守及維護國際秩序。

儘管拜登在訪問東京時宣稱美國將在軍事上保衛台灣。但布林肯表示，拜登政府沒有改變美國長期以來的對台政策，也就是美國的「一個中國政策」。美國仍依循《台灣關係法》、「六項保證」及「中美三個聯合公報」行事，希望海峽問題能和平解決，美國反對台獨，但也反對任何一方改變現狀。美國將提供台灣防衛自己的能力，台灣安全受到威脅的話，美國將依循《台灣關係法》行事。北京近來在台海周邊的軍事作為越來越激烈，影響地區和平穩定。美國希望能與北京一起降低這個危機，在這個問題上持續進行外交溝通。

布林肯表示，美國跟中國的經濟無法脫鉤，但美國不會犧牲原則以換取合作，希望北京能遵守國際規則。印太和中國仍是美國的關注焦點，美國會增加競爭力並和盟邦合作，來和中國進行競爭，華府的作法是要型塑中國的周邊環境，而不是意圖直接改變中國的政治體系。現在世界局勢相當緊張，美國希望能跟北京更直接交流，接下來的十年相當關鍵。美國將透過各種資產來跟中國進行競爭。