真的要多注意皮膚上的變化！一般人知道，當膚色與眼白變黃時，可能是肝臟出問題。事實上，身上若長出不明紅點也要多留意。數據發現，3成肝硬化患者身上會出現「蜘蛛痣」，若未及時就醫，恐會進一步惡化為肝癌。

皮膚科醫師張立人指出，蜘蛛痣（Spider nevi），或稱蜘蛛血管瘤（Spider angioma），是一種毛細血管擴張，會沿著中央小動脈與表淺小血管呈輻射狀分布，看起來就像蜘蛛，常在人的臉部、脖子、雙手、乳頭連線以上的前胸看到。

值得注意的是，皮膚科蔡逸姍醫師指出，約33%的肝硬化患者身上會出現蜘蛛痣，醫界認為這是因為肝硬化病人通常雌激素偏高，當其作用在小血管，就會造成蜘蛛痣的現象。

長在臉上的蜘蛛痣。(示意圖/Shutterstock)

●除了蜘蛛痣 這些情況也是肝臟在呼救

不過並非身上一出現蜘蛛痣，就完全等於肝臟有問題。張立人醫師強調，若是正在青春期、懷孕期、服用避孕藥或荷爾蒙替代療法的狀況下，也可能因雌激素增加而產生蜘蛛痣，這是皮膚生理反應，因此身上如果只有一兩顆蜘蛛痣，不用過於擔心。

但要注意的是，如果非在上述狀況，身上蜘蛛痣超過3顆、又伴隨下列這些症狀的話，就要多注意肝臟健康：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●必知：加速肝臟硬化風險因子

中國醫藥大學附設醫院內科部消化系陳浤燿醫師指出，國人的肝硬化多因慢性B型肝炎、C型肝炎或酒精性肝炎所引起，發展過程漸進而緩慢。

當肝細胞與其周邊組織受到病毒、酒精或其他因素破壞，肝組織發生彌漫性壞死，就會導致纖維組織增生及肝細胞結節狀再生，使肝臟變形又變硬，成為肝硬化。

肝硬化會使肝臟功能逐漸衰退，產生腹水、黃疸或肝腦病變。但肝硬化最可怕的併發症還是肝癌，每年有5%的發生率，不容小覷。

肝病防治基金會提醒，一但確認是肝硬化患者，必須盡快遵從醫囑，去除肝硬化的病因，以免繼續惡化：有慢性B型肝炎或C型肝炎者，可考慮使用抗病毒藥物治療；如果是酗酒引起的，要趕快戒酒；如果是藥物或毒物引起的，趕快停止使用。

除此之外，還要注意維護肝臟的剩餘功能：

1.保持生活起居正常，建立運動習慣。

2.飲食均衡，多攝取新鮮自然的食品。

3.避免攝取過多化學添加物與刺激性食品，例如酸辣、醃製、含人工香味、甘味劑等食材。

4.即刻戒酒、戒菸。