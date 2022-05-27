買房如同投資理財，一旦方向正確、眼光精準就會成功。知名專欄作家、主持人吳淡如也有獨到的置產哲學，今天就要帶你親揭位於新莊副都心、與4800坪塭仔底濕地公園為鄰的綠建築「亞昕森中央」。

吳淡如親揭實用「昕」學院 透視與自然共榮的「亞昕森中央」

走在新莊副都心街道上，一棟棟高聳豎立的建築，令吳淡如感到驚艷！新莊副都心屬國家級重劃區，以日本東京新宿副都心為規劃藍圖，目的是為了降低新北市對台北市的依賴，如今與頭前重劃區、新莊北側知識產業園區、塭仔圳重劃區、泰山楓江擴大計畫形成居住、商業及產業共組闊達880公頃的Mega Citycore（超級城區核心）。這裡涵蓋捷運環狀線、機場捷運線，以及新莊聯合辦公大樓、晶冠廣場、國家電影文化中心、宏匯廣場、宏匯i-Tower等重大建設，區域發展十分良好。

宏匯廣場座落於新莊副都心。(圖/截取自youtube)

吳淡如認為：人一定要與自然共存。93米高的擎天建築「亞昕森中央」出自北市豪宅首席推手的柯宏宗大師，他落實建築與環境共榮，告訴人們與綠意互動，就能在生態中好好生活。

「亞昕森中央」無論室內外皆是桃源，它與佔地4800坪塭仔底濕地公園為鄰，是被綠意包圍的雙塔建築。而且主臥室規劃大面觀景窗，採光無死角，每天起床映入眼簾的是美麗風景，形容「亞昕森中央」是會呼吸的綠建築一點也不為過。

「亞昕森中央」是被陽光包圍的雙塔建築。(圖/截取自youtube)

「亞昕森中央」的建築工程一點也不馬虎。全區特聘在日本知名建築工程事務所《竹中工務店》任職38年的田中純夫擔綱監造，確保所有標準皆按照日本最高規格進行。工法包含使用一筆箍預鑄工法，可確保箍筋長度、彎度、角度，減少人工誤差加強綁紮，提升耐久品質；超強防水塗層搭配新日鐵制震能抵禦地震對建築帶來的損害。此外，防水工程進行雙層施作，頂樓防水採用聚脲工法，讓頂樓防水層不論是韌性、硬度、延展率以及耐穿刺都有更佳的效果，並能對抗UV及酸鹼物質；衛浴則是做到濕區防水至樑下，以達最高規格施工等級。

「亞昕森中央」使用一筆箍預鑄工法。(圖/截取自youtube)

吳淡如走進現代古典風格的三房，認為玄關是最放鬆的地方，因為每天回到家，愛貓總是先來迎接，既可愛又療癒的行為讓她能夠將一天的疲勞放下；來到浴室，採用15公分高的止水墩，地板下方的管道備有維修孔、吸氣閥，對於要住一輩子的房子怎麼維修很重要，下面整理好才是建築的真功夫；客廳寬度約4米，天花板更有3.45米高，空間寬敞不壓迫；而L型廚房最令吳淡如滿意，視野遼闊不被侷限，如此放鬆的廚房絕對會讓你每天都喜歡下廚！

「亞昕森中央」被綠意環繞，被吳淡如認為是一棟非常堅固又會呼吸的綠建築。(圖/亞昕森中央提供)

「亞昕森中央」基地面積約2100坪，綠覆面積1150坪、中庭面積約450坪，連同公設空間，總計達1900坪花園泳池御所，為生活構築更多的精彩。吳淡如認為：這是一棟非常堅固又會呼吸的綠建築，搭配後疫情時代稀有完整落塵區設計，戶戶有景窗窗自然，絕對能帶給住戶真實的幸福。

亞昕森中央

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